Mengenal Lebih Dekat Kegigihan dan Semangat Juang Rasuna Said Sang Singa Betina

PIKIRAN RAKYAT - Rasuna Said merupakan pahlawan nasional Indonesia yang bergerak untuk menyuarakan hak-hak perempuan.

Pada 14 September 2022 Google Doodle menampilkan desain mengenai Rasuna Said untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-112 tahun. Namanya juga dijadikan sebagai nama jalan di Jakarta.

Mengenal lebih dekat, nama panjang Rasuna Said adalah Hajjah Rangkayo Rasuna Said. Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Maninjau, Agam.

Rasuna Said dikenal sebagai Si Singa Podium, pejuang yang menentang poligami. Ia beranggapan poligami bagian dari pelecehan terhadap kaum Wanita.

Hal tersebut ia tunjukkan dengan menolak untuk dijodohkan oleh orang tuanya. Ia mempercayai bahwa perjodohan dapat mengurangi martabat seorang perempuan. ia menolak karena dijodohkan dengan lelaki yang sudah menikah, dan hal itu yang membuat dia tidak bersedia dimadu.

Ketika ia berusia 19 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, walaupun saat itu orang tuanya berkata ‘tidak’. Namun, pernikahannya berujung pada perceraian.

Rasuna Said rela bercerai daripada harus dimadu oleh suaminya. Pernyataan tersebut ia paparkan karena ketidaksetujuannya terhadap poligami.

