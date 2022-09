5 Arahan Jokowi ke Kepala Daerah untuk Selesaikan Persoalan Akibat Penyesuaian Harga BBM

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM pada 3 September 2022. Adapun tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan adalah Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, solar dari Rp5.150 jadi Rp6.800 per liter, sedangkan Pertamax dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter.

Meskipun harga minyak dunia turun, pemerintah menaikkan BBM karena pada APBN 2022 belanja subsidi tetap meningkat.

Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan seluruh kepala daerah secara langsung dan daring pada 12 September 2022 di Istana Negara, presiden memberi arahan pada seluruh kepala daerah untuk selesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

Baca Juga: Pertamina Waspada, Masyarakat Ancam Tidak Akan Lagi Isi BBM di SPBU Milik Pemerintah

Berikut adalah kelima hal tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @kemsetneg.ri.

1. Tidak perlu ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga BBM.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

2. Gunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).