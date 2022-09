Siswi Kelas 4 SD di Ciputat Diduga Jadi Korban Kejahatan Seksual, Pelaku Terekam CCTV

PIKIRAN RAKYAT - Dugaan kejahatan seksual serta ancaman pembunuhan diduga dialami oleh siswi kelas 4 SD di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Hal ini dikabarkan oleh pemilik akun Twitter @flavchoco yang membutuhkan bantuan untuk menangkap pelaku kejahatan seksual terhadap siswi kelas 4 SD di daerah Ciputat.

Dia membuat thread yang berisi tentang meminta bantuan penangkapan pelaku, serta menceritakan bagaimana kronologi dugaan aksi kejahatan seksual tersebut.

Dalam thread twitter tersebut, ia menjelaskan bahwa awalnya korban sedang bermain sepeda, lalu pelaku datang menghampiri korban menggunakan motor putih.

“TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC. TOLONG BANTU UP SUPAYA PELAKU CEPAT KETEMU DAN DIHUKUM SEBERAT - BERATNYA. SISWI KELAS 4 SD DI DAERAH CIPUTAT, TELAH MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DAN ANCAMAN PEMBUNUHAN,” katanya.

Terdapat riwayat video CCTV yang menunjukkan korban yang sedang bermain sepeda, serta pelaku menggunakan motor putih dengan plat nomor yang cukup jelas.

“Awalnya korban lagi main sepeda di dekat rumahnya, lalu pelaku dateng pake motor putih itu, untuk plat nomornya tertera di foto,” ucapnya.

Selanjutnya, terdapat salah satu hasil tangkapan layar yang berisi percakapan bahwa pelaku pun diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 4 tahun.

"Sedih ... Itu bapak2 apa yg sama ya. Dirumah ku juga belum lama .. Anak kontrak usia 4 tahun di kobel2 kemaluannya... Padahal ada babe tukang gorengan ... Ada bpk2 turun dari dri motor ... Langsung masuk gang Di gang kontrakan depan bakso widodo belakang gigi ... jangan2 sama itu bpk2 nya ... klw ketangkep mati tu orang" kata salah satu rekan @flavchoco yang disensor namanya.