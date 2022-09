Keteladanan yang Bisa Dipetik dari Rasuna Said, Pejuang Hak Perempuan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada 14 September 1910. Ia juga merupakan pahlawan nasional Indonesia.

Sosok Rasuna Said dalam hidupnya memperjuangkan persamaan hak antara pria dan wanita seperti pahlawan wanita lainnya.

Berkat jasanya, salah satu jalan yang ada di Jakarta mengabadikan namanya menjadi nama jalan yaitu H.R Rasuna Said. Jalan tersebut teletak di sepanjanjang Kuningan hingga Setia Budi, Jakarta Selatan.

Kisah perjuangan perempuan bernama lengkap Hajjah Rangkayo Rasuna Said dimulai dari kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Pendidikan dasarnya dimualai dari sekolah dasar di Maninjau kemudian Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di sekolah Diniah yang merupakan sekolah khusus perempuan.

Rasuna Said terkenal sebagi sosok yang cerdas sehingga membuat Rasuna Said mrnjadi salah satu pengajar walaupun ia belum menyelesaikan sekolahnya. Ketika Rasuna Said lulus, pemikirannya semakin luas. Rasuna Said juga tertarik dengan dunia politik.

Rasuna Said mulai memasuki dunia politik dengan bergabung di Serikat Rakyat sebagai serkertaris dan menjadi salah satu anggota muslim di Indonesia.

Rasuna Said juga mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Persatuan Muslim Indonesian (PERMI). Sejak terjum ke dunia politik, Rasuna Said terkenal dengan pembawaan pidato da nisi pidato yang ia sampaikan.