Profil Rasuna Said, Orator Pemberani yang Ditakuti Belanda

PIKIRAN RAKYAT ­– Tepat pada Rabu hari ini, 14 September 2022 adalah peringatan hari lahirnya Rasuna Said. Dia merupakan salah satu pahlawan wanita yang dedikasinya selalu diingat.

Dia adalah seorang orator perempuan yang mencoba mengangkat martabat wanita dan memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia kala itu.

Dia juga menjadi salah satu perempuan yang ditakuti penjajah Belanda pada saat itu, karena perannya itu, namanya hingga kini digunakan menjadi sebagai nama jalan di Ibu Kota Jakarta.

Berikut merupakan profil lengkap Rasuna Said:

Rasuna Said lahir pada tanggal 14 September 1910 di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wanita asal darah minang ini memiliki nama lengkap yaitu Hajjah Rangkayo Rasuna Said atau dikenal dengan sebutan Rasuna Said.

Semasa kecil Rasuna Said diketahui bahwa keluarganya berasal dari kalangan terpandang di Sumatera Barat, yakni kalangan ulama yang sangat dihormati dan juga kalangan pengusaha.

Rasuna Said sejak kecil sudah aktif mengikuti berbagai pengajian. Lulusan SD, ia langsung meneruskan sekolah ke pondok pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu ia menjadi satu-satunya santri perempuan di pesantren tersebut.

Saat usia remaja, Rasuna Said kemudian masuk sekolah agama di Diniyah Putri Padang Panjang. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia menjadi guru di Diniyah Putri Panjang. Namun juga motivasi ke anak perempuan untuk bisa menggapai cita-cita tinggi. Perempuan harus bisa lebih maju daripada laki-laki, selain itu perlakuan tidak adil ke wanita harus dilawan.