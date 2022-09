BBM Naik Pukul Pariwisata, Sandiaga Uno Sampaikan 3 Kebijakan

PIKIRAN RAKYAT – Kenaikan harga BBM memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno memberikan tiga kebijakan untuk menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang berpotensi dapat meningkatkan harga di industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sandiaga Uno mengungkap hal ini tidak dapat dihindari sebab pariwisata dan ekonomi kreatif identik dengan mobilitas manusia dan identik dengan penggunaan energi.

Kenaikan BBM dapat mempengaruhi bagaimana operasional dalam industri pariwisata khususnya.

Adapun tiga kebijakan yang diberikan oleh Sandiaga dalam mengatasi kenaikan harga BBM dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pertama, bantuan bimbingan teknis dan pendampingan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di level kecil dan mikro bisa mengelola pembiayaan operasional lebih baik.

“Kedua, mendorong wisata minat khusus yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti sport tourism yang mencakup wisata lari, maraton, trail run, dan lain sebagainya,” tuturnya, dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno yang dipantau secara virtual, Jakarta Senin, 12 September 2022.

Terakhir, dalam jangka panjang industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus bertransisi secara konsisten memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan.