Bjorka Buka Sayembara Temukan Pembunuh Munir Sesungguhnya: 1000 Dolar untuk Satu Orang!

PIKIRAN RAKYAT – Kasus dugaan kebocoran data sejumlah instansi hingga pejabat tinggi pemerintah menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Isu dugaan kebocoran data tersebut mulanya muncul lantaran akun bernama Bjorka membocorkan riwayat browsing pelanggan IndiHome hingga data pendaftar SIM telepon.

Ia juga diketahui memperjualbelikan data kependudukan Indonesia yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun, Bjorka melakukan aksinya tersebut melalui forum online "Breach Forums".

Tak hanya itu, Bjorka juga mengaku bahwa dirinya mengetahui siapa dalang di balik kasus pembunuhan Munir yang telah terjadi pada 7 September 2004 silam.

Ia pun membuat sayembara untuk para pengikut akun Twitter-nya yang baru @bjorkanesian. Bjorka berujar akan memberikan sejumlah uang bagi mereka yang berhasil menebak dalang pembunuhan Munir.

Bjorka beri iming-iming untuk netizen yang bisa menjawab pertanyaannya.

Dalam Twitter-nya tersebut, Bjorka pun kembali menawarkan jumlah nominal uang hadiah yang lebih tinggi untuk meningkatkan rasa bersaing dan rasa penasaran masyarakat terkait soal kasus Munir.

"$100 seems too small. I’ll raise to $200. ($100 kelihatannya terlalu kecil. Aku akan menaikkannya menjadi $200)," ujarnya.