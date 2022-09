Kena Suspend Tiga Kali, Bjorka Lahir Kembali di Twitter: Are U Ready for Today?

PIKIRAN RAKYAT – Hacker Bjorka kembali membuat akun Twitter yang baru setelah ditangguhkan dua kali yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Akun Twitter Bjorka terbaru memiliki username @bjorkanesian yang ia buat pada hari ini Selasa, 13 September 2022. Hal tersebut terlihat dari cuitan pertamanya pada pukul 6:46 waktu setempat.

Dalam cuitan pertamanya itu Bjorka pun langsung memberi salam selamat datang kepada publik yang menunggu kehadirannya.

"Hi again everyone. Are u ready for today? (Halo lagi semuanya. Kalian siap untuk hari ini?)" katanya.

Lebih lanjut, hacker yang diduga berasal dari Polandia itu meyakinkan pengguna platform Twitter bahwa akun @bjorkanesian tersebut benar-benar dirinya.

"Am I the real one or just a faker? Go check on breached (Apakah saya asli atau hanya penipu? Cek di forum online Breached)," ujarnya.

Terlihat, dalam profil akun Twitternya, Bjorka pun kembali menyematkan pesan. Ia seakan-akan menyemangati seluruh orang yang mendukung langkahnya untuk membocorkan data instansi hingga pejabat negeri.

"Keep fighting because Bjorka is not just one person, Bjorka is you and all of us (Tetap semangat/berjuang karena Bjorka bukan hanya satu orang, Bjorka adalah kamu dan kita semua)," ucapnya.