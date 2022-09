Tak Hanya Bocorkan Data Bjorka Juga Cari 'Jodoh': Ada Gadis Indonesia yang Mau Dibawa?

PIKIRAN RAKYAT - Tak hanya hacker saja, sosok Bjorka kembali ramai jadi perbincangan pada Selasa, 13 September 2022.

Pasalnya, sosok yang diduga hacker ini tak hanya membocorkan identitas dari para pejabat negara saja.

Belakangan, Bjorka malah ketahuan cari teman wanita melalui media sosial Twitter.

Lewat akun Twitternya, Bjorka mengajak seorang perempuan Indonesia untuk diajak ikut ke negara yang diduga tempat asalnya.

Unggahan soal Bjorka cari 'jodoh' muncul di akun Twitter yang diduga miliknya yaitu @bjorkanesian pada Selasa, 13 September 2022.

Lewat unggahannya, Bjorka membagikan cerita kalau dirinya sebenarnya memiliki kekayaan sebanyak 127 BTC (setara dengan Rp41,9 Miliar).

Karena hal tersebut, Bjorka pun langsung ingin mengajak dan mencari teman perempuan untuk diajak pulang ke negaranya di Polandia.

"Is there any Indonesian girl who wants to go to Poland today? (Apakah ada gadis Indonesia yang ingin pergi ke Polandia hari ini?)," tutur akun tersebut.