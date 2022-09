Dari BSSN, Kominfo, BIN, hingga Polri Dikerahkan untuk Buru Bjorka, sang Hacker: Butuh Bantuan Saya Pak?

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka merasa tertantang saat mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim khusus.

Tim khusus yang dibuat Jokowi tersebut terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Mereka dikumpulkan, kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate untuk memburu Bjorka.

"Di rapat dibicarakan ada data-data yang beredar oleh Bjorka, tetapi data-data itu adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini," tuturnya.

Baca Juga: Bjorka Permainkan Data Negara, Puan Maharani Ketar-ketir: Segera Audit

"Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ucap Johnny G. Plate menambahkan.

Bjorka pun merasa tertantang dengan ancaman Pemerintah Indonesia.

"Do you need my help to solve this problem sir?" kata Bjorka di akun Twitter-nya @bjorkanesian.

(Apa Anda butuh bantuan saya untuk menyelesaikan masalah ini pak?)