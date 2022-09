Meski Terdampak Kenaikan BBM, Sandiaga Uno Optimistis pada Industri Parekraf Belakangan Ini

PIKIRAN RAKYAT – Menyusul kenaikan harga BBM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menawarkan 3 solusi bagi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Parekraf disebut identik dengan mobilisasi tinggi. Sehingga, kenaikan BBM akan berpotensi menaikkan harga di industri tersebut.

Untuk mengatasinya, Sandi menuturkan, dirinya menawarkan bantuan dan bimbingan bagi para pelaku industri kecil. Adapun bimbingan dilakukan khususnya agar mereka dapat mengelola pembiayaan operasional dengan maksimal.

Selanjutnya, Sandi mengungkap, pihaknya akan mendorong wisata minat yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM.

“Kedua, mendorong wisata minat khusus yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM, baik secara langsung maupun tak langsung. Seperti sport tourism yang mencakup wisata lari, maraton, trail run, dan lain sebagainya,” katanya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Selain dua solusi jangka pendek tadi, Sandi juga memberikan solusi yang bisa diterapkan untuk jangka panjang.

Ia menyarankan agar industri pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan transisi dari BBM ke energi alternatif yang dapat diperbaharui.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang sekarang harganya melambung.