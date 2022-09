Ini 3 Kebijakan yang Disiapkan Sandiaga Uno untuk Hadapi Kenaikan Harga BBM

PIKIRAN RAKYAT - Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan 3 kebijakan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menghadapi kenaikan BBM. Berikut kebijakannya.

1. Bantuan Biaya Teknis dan Pendampingan

Hal ini ditujukan agar para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di level kecil dan mikro bisa mengelola pembiayaan operasional lebih baik.

2. Mendorong Pariwisata yang Mengurangi Penggunaan BBM

“Kedua, mendorong wisata minat khusus yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti sport tourism yang mencangkup wisata lari, maraton, trail run, dan sebagainya,” ucap Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara virtual pada Senin, 12 September 2022.

3. Bertransisi Menggunakan Energi Baru dan Terbarukan.

Dalam jangka panjang, kedepannya industri parekraf harus bertransisi secara konsisten beralih dari penggunaan energi fosil yang mengalami kenaikan harga ke penggunaan energi baru dan terbarukan.

"Bagaimana mereka mengurangi penggunaan dari energi fosil yang sekarang harganya meningkat tetapi mulai menggunakan energi surya, energi listrik, maupun energi sumber daya bayu yang banyak ditemui di destinasi wisata," tuturnya.

“Mudah-mudahan ini bisa membantu sektor wisata terutama pariwisata domestik maupun sektor ekonomi kreatif menyikapi meningkatnya harga BBM,” ucap Menparekraf Sandi Uno.