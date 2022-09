Iwan Bule Jadi 'Sarapan' Bjorka Pagi Ini: Bagaimana Rasanya Berteman Dekat dengan Bos Judi?

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan menjadi sasaran empuk hacker Bjorka pagi ini.

Bangkit dengan membuat akun Twitter baru pada Selasa, 13 September 2022, hacker yang telah membongkar berbagai data milik Indonesia ini menyapa pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut.

"Good Morning sir @iriawan84. How does it feel to be close friends with gambling bosses? (Selamat pagi pak @iriawan84, bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos judi?," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @bjorkanesian.

Entah unggahan ini berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo atau tidak, tetapi Iwan Bule memang diketahui pernah menjabat sejumlah posisi strategis di Polri.

Sebelumnya, melalui akun Twitter yang saat ini sudah ditangguhkan, Bjorka juga sempat menyinggung terkait kasus Ferdy Sambo.

Bahkan, dia dengan lantang menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam unggahannya itu.

"How are you sir @titokarnavian_? Many people ask me about the Sambo case (Apa kabar pak @titokarnavian_? banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus Sambo)," ucap Bjorka, Senin, 12 September 2022.

"But since Sambo is your guy, i hope you have enough time to answer questions from Indonesian citizens (Tapi karena Sambo itu 'orangmu', saya harap anda punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari Warga Negara Indonesia)," katanya menambahkan.