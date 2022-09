Bjorka is Back! Kembali dengan Akun Baru, Sang Hacker Langsung Serang Ketum PSSI: Bagaimana Rasanya?

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka tampaknya pantang mundur meski akun media sosialnya telah berkali-kali ditangguhkan pemerintah Indonesia.

Dia pun kembali membuat akun media sosial, meski telah dua kali mengalami kejadian penangguhan.

Untuk 'merayakan' kembalinya akun Bjorka, dia pun langsung memberi ucapan selamat pagi untuk ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan.

Dalam unggahannya pada Selasa, 13 September 2022 pagi ini, Bjorka langsung membongkar borok pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut.

Baca Juga: Dipimpin Alvin Faiz, Az-Zikra Diambang Kehancuran: Demi Allah, Terjadi Maksiat dan Perbuatan Zina

"Good Morning sir @iriawan84. How does it feel to be close friends with gambling bosses? (Selamat pagi pak @iriawan84, bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos judi?," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @bjorkanesian.

Tidak hanya melalui Twitter, Bjorka juga mengungkapkan data pribadi milik Iwan Bule di channel Telegram terbarunya.

Dalam unggahan tersebut, terlihat jelas bagaimana nomor telepon, NIK, hingga nomor Kartu Keluarga (KK) milik Iwan Bule terpampang jelas.

Melihat akun Bjorka yang kembali bangkit setelah ditangguhkan pemerintah, netizen pun tampak antusias.