Bahas Kasus Ferdy Sambo, Bjorka Malah Minta Tito Karnavian Bersuara: Dia kan Orangmu

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka akhirnya menyinggung soal kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo.

Akan tetapi, bukannya memberikan data, dia justru menyeret nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam unggahannya itu.

Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @bjorxanism yang saat ini sudah ditangguhkan, pada Senin, 12 September 2022.

"How are you sir @titokarnavian_? Many people ask me about the Sambo case (Apa kabar pak @titokarnavian_? banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus Sambo)," ucap Bjorka, Senin, 12 September 2022.

"But since Sambo is your guy, i hope you have enough time to answer questions from Indonesian citizens (Tapi karena Sambo itu 'orangmu', saya harap anda punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari Warga Negara Indonesia)," katanya menambahkan.

Hal itu disampaikan Bjorka setelah mendapat banyak permintaan dari netizen Indonesia untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir J.

Melihat hacker itu bisa mengungkap kasus pembunuhan Munir yang sudah lama menjadi misteri, netizen pun memintanya untuk mengusut juga kasus Ferdy Sambo ini.

Netizen berharap Bjorka bisa segera mengungkap kasus Ferdy Sambo, apalagi saat ini kemunculannya dituding sebagai pengalihan isu mantan petinggi Polri tersebut.