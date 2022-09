POPULER HARI INI: Bjorka Bocorkan Sosok Pembunuh Munir hingga Pesantren Az-Zikra Diambang Kehancuran

PIKIRAN RAKYAT - Setelah mengancam meretas laman Pertamina, Bjorka kini membeberkan dalang di balik kasus pembunuhan Munir.

Tulisan di atas merupakan cuplikan satu dari lima artikel populer di Pikiran-Rakyat.com Selasa, 13 September 2022. Berikut ulasannya kami berikan untuk Anda:

1. Bjorka Sebut Ini Sosok Pembunuh Munir, Begini Kronologi Kasusnya

Setelah mengancam meretas laman Pertamina, Bjorka kini membeberkan dalang di balik kasus pembunuhan Munir.

Bjorka melampirkan tautan pada cuitannya di Twitter yang berisi klaim profil pembunuh Munir serta kronologi kejadian.

"Yea I know you guys have been waiting for this. So, who killed this good man? (Ya aku tahu kalian telah menunggu ini. Jadi, siapa yang membunuh pria baik ini?)" kata Bjorka seperti yang dikutip oleh Pikiran-rakyat.com dari akun Twitter @bjorkanism pada 11 September 2022.

