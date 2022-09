TNI AD 'Diserang' Penguin

PIKIRAN RAKYAT - Akun Twitter TNI Angkatan Darat (AD), @tni_ad diserang hacker 'penguin' sejak Agustus 2022 lalu.

Akun centang biru milik TNI AD tersebut hingga saat ini belum bisa dipulihkan dari invasi penguin.

Terakhir kali akun @tni_ad mengunggah di Twitter pada 25 Agustus 2022.

"Happy Pudgyversary! Read more about our additional Pudgy Penguins Season 2 Airdrop here: https://Pudgypeguins.com," kata cuitan yang muncul di akun Twitter @tni_ad.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenand) Brigjen Hamim Tohari mengonfirmasi bahwa akun TNI AD telah dibajak oleh oknum tak bertanggung jawab.

Hamim menjelaskan ihwal pembajakan bisa terjadi. Menurutnya pihak dari tim teknis TNI AD bidang terkait saat itu sedang melakukan migrasi alamat email kedinasan.

Akun email TNI AD ketika mendaftar twitter, ujarnya, tidak langsung menggunakan alamat email kedinasan.

"Itu kami sedang merubah email yang kami gunakan untuk akun Twitter Official dengan menggunakan email dinas sesuai permintaan pihak twitter," ujarnya.