Roundup: Aksi Hacker Bjorka Makin Ganas, Pemerintah Indonesia Dibuat Was-Was

PIKIRAN RAKYAT - Aksi hacker Bjorka membocorkan sejumlah data penting milik Indonesia tampaknya semakin ganas.

Apa yang dilakukannya pun bahkan membuat Pemerintah was-was, hingga menangguhkan berbagai akun media sosial sosok misterius itu.

Setelah hacker Bjorka muncul di media sosial Twitter dan Telegram, kini tampaknya akun baru milik Bjorka, @bjorxanism, juga kembali menghilang.

“Yea my twitter account has been suspended again. I will take a rest now. See you again and love you all (Ya, akun Twitter saya ditangguhkan kembali. Saya akan beristirahat sekarang. Sampai jumpa lagi dan cinta kalian semua)," katanya.

“It won't be too long (itu tidak akan lama),” lanjut Bjorka.

Akun milik Bjorka kembali ditangguhkan oleh platform Twitter, usai aksinya membocorkan dan menyebarkan data.

Sempat menyapa Puan Maharani, Erick Thohir, hingga Denny Siregar melalui akun lama Twitter miliknya, Bjorka kembali membocorkan data petinggi di Telegram.

Mulai dari Johnny G Plate, Luhut Pandjaitan, Anies Baswedan, hingga Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menjadi sasarannya.