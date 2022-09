Akun Baru Hacker Bjorka Kembali Ditangguhkan, Netizen: Pemerintah Sampai Ketar-Ketir

PIKIRAN RAKYAT – Hacker Bjorka belakangan ini memang membuat heboh masyarakat.

Setelah hacker Bjorka muncul di media sosial Twitter dan Telegram, kini tampaknya akun baru milik Bjorka, @bjorxanism) kembali menghilang.

“Yea my twitter account has been suspended again. I will take a rest now. See you again and love you all (Ya, akun Twitter saya ditangguhkan kembali. Saya akan beristirahat sekarang. Sampai jumpa lagi dan cinta kalian semua)," katanya.

“It won't be too long (itu tidak akan lama),” lanjut Bjorka, dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Telegram.

Akun milik Bjorka kembali ditangguhkan oleh platform Twitter, usai aksinya membocorkan data disebarkan.

Sempat menyapa Puan Maharani, Erick Thohir, hingga Denny Siregar melalui akun lama Twitter miliknya, Bjorka kembali membocorkan data petinggi di Telegram.

Mulai dari Johnny G Plate, Luhut Pandjaitan, Anies Baswedan, hingga Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.

