Akun Twitternya Kembali Ditangguhkan, Hacker Bjorka: Jangan Khawatir, Tidak Lama!

PIKIRAN RAKYAT – Akun twitter milik hacker Bjorka @bjorxanism kembali ditutup atau terkena penangguhan (suspend) untuk kedua kalinya pada Senin, 12 September 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Bjorka melalui akun Telegramnya. Ia mengatakan bahwa akun Twitter pribadinya akan kembali secepatnya.

“Yea my Twitter account has been suspended again. I will take a rest now. See you again and love you all (Ya, akun twitter milikku ditangguhkan lagi. Aku akan istirahat sekarang. Sampai jumpa lagi dan aku cinta kalian semua),” katanya, Senin, 12 September 2022.

Lebih lanjut, Bjorka meminta publik yang mengikutinya tidak terlalu khawatir lantaran penangguhan akun Twitternya tidak akan berlangsung lama.

“Don’t worry it won't be too long ( jangan khawatir itu (akun Twitter yang ditangguhkan) tidak akan berlangsung lama),” ujarnya.

Sebelumnya, Bjorka mengatakan bahwa akun Twitternya telah ditangguhkan atau ditutup untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Indonesia.

“Yea Indonesian gov just shutdown my twitter account and my previous channel on telegram. But this won't stop. (Ya, Pemerintah Indonesia baru saja menutup akun twitter ku dan saluran telegram lama ku. Tapi ini tidak akan menghentikan langkah saya),” ucapnya.

