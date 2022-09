Bjorka Unjuk Gigi Lagi, Giliran Anies Baswedan yang ‘Diobok-obok’ Datanya, Netizen: Ente Kadang-kadang

PIKIRAN RAKYAT - Hacker bernama Bjorka kembali berulah, setelah membeberkan data pribadi para petinggi.

Kali ini dirinya melanjutkan beberkan identitas asli Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Jika sebelumnya Bjorka bocorkan identitas Ketua DPR, Puan Maharani hingga Menteri BUMN, Erick Thohir.

Akun Twitter Bjorka pun sempat ditangguhkan atau suspended, namun saat ini dirinya kembali unjuk gigi untuk membocorkan data para petinggi salah satunya Anies Baswedan.

Bjorka menandai Anies Baswedan di akun Twitter miliknya dan mempertanyakan terkait masalah yang ada di Jakarta.

Selain itu, Bjorka juga mengatakan jika kawasan Jakarta bukan hanya kawasan Sudirman dan Thamrin.

"Have you solved the problem of flooding and traffic jam sir @aniesbaswedan? Because Jakarta is not only Sudirman and Thamrin," kata Bjorka dalam cuitannya.

(Sudahkah Anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan? Karena Jakarta bukan hanya Sudirman dan Thamrin).