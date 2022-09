Ultimatum Pejabat Indonesia Lainnya, Bjorka Bakal Bocokan Lagi Data Lain: Tunggu Giliran!

PIKIRAN RAKYAT – Setelah akun Twitter lamanya dinyatakan hilang, hacker Bjorka pun kembali membuat akun baru dengan username @bjorxanism.

Dalam akun tersebut, hacker Bjorka diketahui kembali berulah. Baru-baru ini ia mengunggah sebuah meme yang ditujukan untuk mengejek para petinggi atau pejabat pemerintahan Republik Indonesia yang akan ia jadikan sebagai sasaran kebocoran data selanjutnya.

Meme tersebut menunjukkan foto seorang pria yang berekspresi tegang, berkeringat dan mata yang melotot hingga berkaca-kaca. Sembari mengunggah meme tersebut, Bjorka pun menyematkan sepatah kata dalam cuitannya.

"The other leaders who are waiting for their turn (para pemimpin lain yang sedang menunggu giliran)," katanya, Senin, 12 September 2022.

Adapun sebelumnya, Bjorka telah membocorkan data kependudukan negara Indonesia yang ia klaim berasal dari KPU hingga data surat menyurat Presiden Jokowi.

Belum lama ini, ia pun menyebarkan data pribadi yang diduga milik Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Diketahui, Bjorka mengirim tangkapan layar di akun Telegramnya. Adapun, tangkapan layar itu berisikan identitas dari Menkominfo, mulai dari nama, nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga (KK), alamat, nama orang tua hingga ID vaksin.

"Did he change his number again? (apakah dia mengganti nomor teleponnya lagi?)," ujarnya.