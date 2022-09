Bjorka Muncul Kembali Bikin Pemerintah Ketar-ketir, Ini Nama Petinggi Negara yang Datanya Diduga Bocor

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka kembali eksis dengan akun Twitternya yang baru, @bjorxanism setelah akun lamanya ditangguhkan oleh pihak Twitter pada Minggu, 10 September 2022.

"Hi again everyone. let's make a noise again today (Hi lagi semuanya, mari buat keributan lagi hari ini)" kata pemilik akun @bjorxanism.

Banyak pengguna Twitter yang menduga bahwa kehadiran Bjorka yang menggemparkan media sosial merupakan upaya pengalihan isu besar yang sedang terjadi.

Melalui cuitannya, Bjorka bahkan memberikan respons terkait dugaan upaya pengalihan isu yang banyak dikatakan oleh orang-orang.

"If anyone thinks i'm here to divert the Sambo case i don't even know who he is. but i will help to make @ListyoSigitP listen to your insistence," tulis Bjorka.

(Jika ada yang berpikir saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. tetapi saya akan membantu membuat @ListyoSigitP mendengarkan desakan Anda).

Dalam cuitan Bjorka tersebut justru mengundang tanya bagi para pengguna Twitter yang heran jika hacker tersebut tidak mengetahui kasus yang sedang melibatkan Ferdy Sambo dan rekan-rekannya.

