Respons dan Penjelasan TNI AD Usai Jadi Sasaran Hacker

PIKIRAN RAKYAT - TNI AD menjadi sasaran peretasan oleh hacker yang mengatasnamakan Pudgy Peguins.

Hacker tersebut meretas akun Twitter resmi milik TNI AD @tni_ad. Akun bercentang biru itu tidak menampilkan foto profil sebagaimana mestinya.

Selain itu, unggahan terakhir akun TNI AD diketahui pada 25 Agustus 2022 dan menampilkan unggahan soal Pudgy Peguins.

Setidaknya terdapat 19 unggahan pada akun TNI AD soal Pudgy Penguins.

"Happy Pudgyversary! Read more about our additional Pudgy Penguins Season 2 Airdrop here: https://Pudgypeguins.com," kata cuitan yang muncul di akun Twitter @tni_ad.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenand) Brigjen Hamim Tohari mengonfirmasi bahwa akun TNI AD telah dibajak oleh oknum tak bertanggung jawab.

Hamim menjelaskan ihwal pembajakan bisa terjadi. Menurutnya pihak dari tim teknis TNI AD bidang terkait saat itu sedang melakukan migrasi alamat email kedinasan.

Akun email TNI AD ketika mendaftar twitter, ujarnya, tidak langsung menggunakan alamat email kedinasan.

