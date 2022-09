Warganet Minta Kasus Ferdy Sambo Dibongkar, Bjorka Sebut Nama Ini: Saya Harap Anda Punya Cukup Waktu

PIKIRAN RAKYAT - Nama Bjorka yang bocorkan identitas pembunuh munir dan pesan-pesan pribadi presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali viral di media sosial pada Senin, 12 September 2022.

Bjorka yang sering dimintai tolong oleh para warganet kini dimintai netizen untuk membongkar tabir di balik kasus yang menimpa Ferdy Sambo.

Tanpa panjang lebar, Bjorka melalui akun twitter barunya @bjorxanism langsung membongkar siapa sosok di balik kasus Ferdy Sambo yang akan menjadi juru kunci.

Dalam unggahan terbarunya, Bjorka menyebut nama seorang pejabat polisi yang menurut dia erat kaitannya dengan Ferdy Sambo. Siapakah dia?

Bjorka mengunggah sebuah unggahan yang membuka sosok juru kunci dibalik kasus Ferdy Sambo melalui akun Twitter resminya pada 12 September 2022 pukul 12.08 WIB.

"How r u sir @titokarnavian_? many people ask me about the sambo case. but since sambo is your guy, i hope you have enough time to answer questions from Indonesian citizens"

(Bagaimana kabar Anda pak @titokarnavian_? (Tito Karnavian) Banyak orang bertanya pada saya tentang kasus Sambo (Ferdy Sambo). Tetapi karena Sambo adalah orangnya Anda, saya berharap Anda punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat Indonesia," tuturnya menjelaskan.

Tak cukup itu saja, seperti ciri khas Bjorka biasanya, peretas ini juga membocorkan identitas pribadi dari Tito Karnavian.