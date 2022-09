Akun Twitter Resmi TNI AD Dibajak Hacker, Isinya Penuh dengan Penguin

PIKIRAN RAKYAT - Akun Twitter resmi TNI Angkatan Darat (AD) @tni_ad menjadi sasaran pembajakan oleh orang tidak dikenal.

Akun centang biru tersebut diduga telah diretas sejak sebulan lalu. Bahkan unggahan terakhir akun @tni_ad pada 25 Agustus 2022.

Twitter resmi TNI AD kini berisi banyak penguin di laman depannya.

Tak hanya itu, akun Twitter @tni_ad tidak memiliki foto profil sebagaimana biasanya.

"Happy Pudgyversary! Read more about our additional Pudgy Penguins Season 2 Airdrop here: https://Pudgypeguins.com," kata cuitan yang muncul di akun Twitter @tni_ad.

Akun Twitter resmi TNI AD dibajak hacker.

Setidaknya ada 19 unggahan di akun TNI AD yang menampilkan Pudgy Penguins.

"Akun @tni_ad masih dikuasai musuh. Ternyata untuk merebut kembali akun tidak semudah menurunkan baliho," kata akun @Neph***.