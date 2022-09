Bjorka vs Pemerintah, Akun Twitter Sang Hacker Ditangguhkan, Netizen Soroti Perangkat yang Digunakan

PIKIRAN RAKYAT – Akun Twitter milik hacker Bjorka yang menggemparkan jagat maya dan media sosial hilang usai membocorkan data penting milik anggota DPR, Kominfo, hingga Presiden.

Bahkan hingga kini nama Bjorka masih menduduki trending topik di platform Twitter.

Melalui akun Twitter baru yang diduga milik Bjorka, @bjorkanesm, ia mengatakan ini bukan akhir dari segalanya.

“Yea indonesian gov just shutdown my twitter account and my previous channel on telegram. but this won't stop. (Ya pemerintah Indonesia matikan saja akun Twitter saya dan kanal saya sebelumnya di Telegram. tapi ini tidak akan berhenti)," katanya.

Baca Juga: Bjorka Sebut Ini Sosok Pembunuh Munir, Begini Kronologi Kasusnya

Tentunya cuitan tersebut kembali menarik perhatian pengguna Twitter.

Banyak yang mengomentari cuitan akun baru yang diduga milik Bjorka tersebut, bahkan beberapa di antaranya mulai mempertanyakan keaslian akun tersebut.

“Riil kah? yang bener kamu bjorkanesm,” kata pemilik akun @rra***

“Why are u using twitter for android? u were using web app so many times last night. pardon my trust issue. (Mengapa Anda menggunakan twitter untuk android? u menggunakan aplikasi web berkali-kali tadi malam. maafkan masalah kepercayaan saya,” ujar pemilik akun @iKi***