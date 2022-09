Pakar Ungkap Cara yang Mungkin Bisa Dilakukan Untuk Mengetahui Keberadaan Bjorka

PIKIRAN RAKYAT - Peretas atau hacker dengan nama Bjorka menjadi perbincangan hangat di linimasa karena tindakannya membobol data warga Indonesia.

Sebelumnya Bjorka mengklaim membocorkan dokumen dan data rahasia untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengunggah dokumen tersebut di breached.to.

Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

"Contains letter transactions from 2019 - 2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret," ujar Bjorka dalam cuitannya di Twitter @Bjorkanism.

Bjorka juga membocorkan data pribadi tokoh politik seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G Plate dan pegiat media sosial Denny Siregar. Data tersebut menginformasikan keterangan seperti NIK, nomor telepon, hingga data vaksinasi Covid-19.

Aksi Bjorka tersebut mendapat perhatian besar dari warganet. Nama Bjorka pun menjadi trending topic Twitter pada Minggu, 11 September 2022 dengan mendapat 134 ribu tweets.

Sejulmah warganet mempertanyakan siapa sesungguhnya Bjorka, dan keberadaannya saat ini.

Pada keterangan bio akun Twitter @Bjorkanism, disebutkan lokasi negara akun tersebut ada di Kota Warsawa Polandia.

