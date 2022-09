Data Pribadinya Diobok-obok Bjorka, Erick Thohir Malah Asyik Makan di Warteg

PIKIRAN RAKYAT - Hacker bernama Bjorka saat ini menjadi sorotan publik usai bongkar beberapa identitas para petinggi.

Salah satu pejabat yang dibongkar identitasnya oleh Bjorka yaitu ketua BUMN, Erick Thohir.

Bjorka menandai Erick Thohir di Twitter dan menanyakan kabar ketua BUMN tersebut.

Tak hanya itu, Bjorka juga mempertanyakan kepedulian Erick Thohir terkait harga BBM yang meningkat.

"How are you sir @erickthohir? you should work instead of going around doing unimportant things. trust me, you will never be president, don't waste your time. don't you care about the current price of fuel," cuit Bjorkanism.

(Apa kabar pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini).

Selain itu, data pribadi Erick Thohir pun tersebar di media sosial mulai dari NIK hingga nomor telepon.

Namun, dengan adanya data Erick Thohir yang tersebar di media sosial menteri BUMN tersebut justru tak menanggapi hal tersebut.