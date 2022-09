BREAKING NEWS Akun Bjorka Kena Suspended, sang Hacker: Twitter, Harusnya Malu!

PIKIRAN RAKYAT - Akun Twitter Bjorka, hacker yang belakangan menggegerkan jagat maya terpantau kena suspended atau ditangguhkan sejak 11 September 2022 sore.

Dilihat dari profil @bjorkanism, terdapat pesan pemberitahuan dari Twitter yang berisi penyebab akun tersebut tak dapat diakses.

Bjorka dinilai telah menyalahi aturan platform sehingga haknya untuk bermedia sosialnya dibekukan.

"Twitter suspends accounts that violate the Twitter Rule (Twitter menangguhkan akun yang melanggar Aturan)," kata layanan jejaring sosial itu.

Sebelum kena suspended, Bjorka sempat menyematkan pesan di beranda yang ditujukan untuk pengelola Twitter.

Dia mengklaim bila sikapnya dalam bermedia sosial tak akan melanggar aturan meski akun pribadinya digunakan untuk menyalurkan kritik.

"I have acted well and have not violated any rules. However if later you will still disable my account because of a request from the Indonesian goverment, you should be ashamed, (Saya telah bertindak dengan baik dan tidak melanggar aturan apa pun. Namun jika nanti Anda masih menonaktifkan akun saya karena permintaan dari pemerintah Indonesia, Anda harus malu)," ucap Bjorka.***