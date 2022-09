Heboh Bjorka Bongkar Data Pemerintah, Sapa Puan Maharani hingga Beberkan Kasus Pembunuhan Munir

PIKIRAN RAKYAT – Hacker Bjorka menjadi trending nomor satu di Twitter usai aksi peretasan data pemerintahan yang dilakukannya.

Baru-baru ini melalui cuitannya, Bjorka menyapa beberapa nama besar Indonesia, seperti Semmy Pangerapan, Puan Maharani, Erick Thohir, dan penulis Denny Siregar.

Melalui cuitannya Bjorka menyapa nama-nama tersebut dengan tulisan yang berbeda-beda.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Twitter @bjorkanism, berikut cuitan Bjorka yang menandai akun-akun nama besar tersebut.

“Gm sir @Spangerapan. How are you madam @puanmaharani_ri? how does it feel to celebrate a birthday when many people are protesting about the price of fuel right in front of your office?" kata pemilik akun @Bjorka.



(Bagaimana kabarmu Nyonya @puanmaharani_ri? bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga bahan bakar tepat di depan kantor Anda?)

"How are you sir @erickthohir? you should work instead of going around doing unimportant things. trust me, you will never be president, don't waste your time. don't you care about the current price of fuel?" kata pemilik akun @Bjorka.

(Apa kabar pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. apakah Anda tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?)