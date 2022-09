Bjorka Berulah Lagi! Denny Siregar Ikut Terseret, Netizen: Banyak Banget Nomornya Kerja di Konter?

PIKIRAN RAKYAT – Hacker Bjorka belakangan ini menjadi sorotan publik setelah mengeklaim telah berhasil membongkar data-data penting.

Hacker Bjorka menyapa penulis sekaligus penggiat media sosial, Denny Siregar melalui akun Twitter miliknya.

Dalam cuitannya Bjorka menuliskan, “hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people?

"Hai @Dennysiregar7. bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari masyarakat Indonesia tetapi sebaliknya Anda menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?

Melalui tulisan tersebut, ribuan cuitan membalas bahkan unggahan tangkapan layar @fare*** memperlihatkan bahwa Bjorka membocorkan data pribadi milik Denny Siregar.

“hahahhahahhaha shap sir,” kata pemilik akun @fare***.

Dalam unggahan tangkapan layar tersebut memperlihatkan sejumlah data penting termasuk nomor telepon milik Denny Siregar.

Bahkan, nomor telepon milik Denny Siregar yang tercantum dalam unggahan yang disebarkan Bjorka tersebut berjumlah lebih dari satu nomor.