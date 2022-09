Respons Denny Siregar Usai Datanya Dibocorkan Bjorka: Ngaku Hacker Internasional, Tapi Kok Tau Denny Siregar?

PIKIRAN RAKYAT - Linimasa Twitter kembali digemparkan dengan aksi pembobolan data pribadi tokoh Indonesia yang dilakukan oleh akun anonim yang mengaku sebagai peretas atau hacker Bjorka.

Bjorka sebelumnya telah membuka data pribadi milik Menkominfo Johnny G Plate ke grup Telegramnya. Data tersebut berisikan diantaranya NIK, alamat, nomor telepon milik Johnny.

Terbaru pada Minggu, 11 September 2022, Bjorka membuka setidaknya tiga nama berisikan data pribadi milik ketua DPR-RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir dan pegiat sosial Denny Siregar.

Sama seperti Johnny G Plate, data pribadi yang dibocorkan tersebut berisikan NIK, alamat, data vaksin, nomor telepon.

Bjorka menandai tiga tokoh tersebut pada akun twitternya @bjorkanism dan menyampaikan hal-hal terkait tindak-tanduk tokoh tersebut.

Menandai akun Twitter Denny Siregar, misalnya, Bjorka bertanya kepada Denny seperti apa rasanya menikmati uang pajak rakyat Indonesia demi mengadu domba dan mempolarisasi orang?

"Hai @DennySiregar7. How does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the Internet to Polarize people?" ujar Bjorka.

Denny Siregar melalui akun twitternya merespons aksi Bjorka usai data pribadinya dibuka ke publik.

