Bjorka Bongkar Identitas Denny Siregar, 10 Nomor Telepon Seluler Jadi Bukti Kuat?

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka menghebohkan jagat dunia maya lantaran membongkar identitas pegiat media sosial, Denny Siregar.

Dalam unggahan yang beredar tertulis 10 nomor handphone diduga milik Denny Siregar.

Sebelumnya Bjorka membeberkan data dan pesan milik Presiden Joko Widodo hingga bocorkan identitas pembunuh Munir.

Tak hanya itu, Bjorka menyindir Puan Maharani, Erick Thohir, dan salah satu penggiat media sosial Denny Siregar.

Dalam cuitannya, Bjorka menyindir Denny Siregar terkait dugaan sang penggiat menggunakan uang pajak orang Indonesia.

Bjorka menuliskan jika Denny Siregar menggunakan media sosial untuk mengaburkan fakta.

"hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people?," cuit Bjorka.