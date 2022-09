Bjorka Sentil Denny Siregar: Bagaimana Rasanya Hidup Pakai Uang Pajak Orang Indonesia?

PIKIRAN RAKYAT - Hacker bernama Bjorka kembali berulah setelah akun Twitter tersebut membuat heboh dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Kini, akun tersebut menyinggung pegiat media sosial, Denny Siregar.

Sebelumnya, Bjorka membeberkan data dan pesan milik Presiden Joko Widodo hingga bocorkan identitas pembunuh Munir.

Tak hanya itu, Bjorka menyindir Puan Maharani, Erick Thohir, dan salah satu penggiat media sosial Denny Siregar.

Baca Juga: Pemerintah Naikkan Harga BBM, Deddy Corbuzier Beri Tanggapan: Kalau Saya Jadi Presiden…

Dalam cuitannya, Bjorka menyindir Denny Siregar terkait dugaan sang penggiat menggunakan uang pajak orang Indonesia.

Bjorka menuliskan jika Denny Siregar menggunakan media sosial untuk mengaburkan fakta.

"Hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people?" cuit Bjorka.

Baca Juga: Olok-olok Pemerintah, Bjorka Bongkar Fakta Terbaru: Sudah 21 Hari...

(hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?).

Tentunya hal ini membuat nama Denny Siregar menjadi tranding topic di Twitter.