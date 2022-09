Bjorka Bongkar Kasus Munir dan Kronologinya, Netizen: Tinggal Tunggu Data-Data Korupsi

PIKIRAN RAKYAT – Hacker Bjorka kembali berulah dengan melacak insiden pembunuhan Munir beberapa tahun lalu.

Dalam cuitannya melalui media sosial Twitter dengan akun @bjorkanism, Bjorka menuliskan “yea i know u guys have been waiting for this. so who killed this good man?” (Saya tahu kalian telah menunggu ini. Jadi siapa yang membunuh pria baik ini?

Bjorka juga mengunggah data lengkap milik Muchdi Purwopranjono, ketua umum Partai Beringin Karya (Berkarya).

Menurut Bjorka, Muchdi Purwopranjono merupakan orang yang terlibat dalam kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib alias Munir.

Munir merupakan koordinator KontraS yang sangat vokal dan mengungkapkan bahwa pelaku penculikan 13 aktivis pada periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus yang dikenal sebagai Tim Operasi Mawar.

Melalui unggahannya, Bjorka bahkan menuliskan alasan dibalik kematian Munir.

Menurutnya, Muchdi Purwopranjono, Panglima Jenderal (Danjen) Kopassus itu tidak senang dengan Munir.

Hacker Bjorka menjelaskan bahwa Muchdi menggunakan jaringan non-organik BIN, Pollycarpus Budihari Priyanto, bahkan pilot PT Garuda Indonesia Airways untuk melaksanakan aksi pembunuhan terhadap Munir.