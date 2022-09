Warganet Ingin Dalang Pembunuhan Munir Terungkap, Bjorka Sebut Nama Ini: Sekarang Dia ...

PIKIRAN RAKYAT - Bjorka, seorang peretas yang kemarin mengklaim bocorkan data rahasia Presiden Indonesia termasuk dokumen Badan Intelijen Indonesia (BIN), kini mengunggah sesuatu di akun Twitter miliknya.

Dilansir oleh Pikiran-rakyat.com dari akun Twitter @bjorkanism, Bjorka seolah memberikan jawaban atas pertanyaan siapa dalang dari kasus pembunuhan Munir.

Dirinya mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir melalui akunnya pada 11 September 2022 pukul 5.55 WIB.

"Yeah I know u guys have been waiting for this. So, who killed this good man? (Ya, saya tahu kalian sudah menunggu. Jadi, siapa yang membunuh orang baik ini?)," kata Bjorka tulis di cuitannya sambil melampirkan tautan artikel.

Baca Juga: Ketika Al Ghazali Tak Sengaja Bertemu Legenda Manchester United Eric Cantona di Hotel...

Pada artikel yang ditulis Bjorka, Bjorka mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir.

Dirinya mengklaim bahwa yang membunuh Munir adalah Muchdi Purwopranjono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.

"I will give you a name if you ask who was behind Munir's murder. He is Muchdi Purwopranjono who currently serves as Chairman of the Berkarya Party (Saya beri satu nama barang kali kalian bertanya siapa di balik pembunuhan Munir. Dia adalah Muchdi Purwopranjono yang sekarang menjadi Ketua Partai Berkarya)" kata Bjorka melalui unggahannya.

Tak hanya membeberkan nama, Bjorka bahkan berani mengusut tuntas data diri Muchdi Purwopranjono yang ia sebut sebagai pembunuh Munir.