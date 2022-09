Soroti PKS 'Flash Mob' Tolak BBM Naik, Zara Zettira: Bukan Belain

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini seluruh anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi walk out dari Sidang Paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Menurut Mulyanto, anggota DPR yang menjadi juru bicara fraksi PKS dalam sidang tersebut, menuturkan pihaknya mendukung penuh gerakan masyarakat mendemo kebijakan pemerintah.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dengan PKS, dengan ini kami menyatakan, Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," tutur Mulyanto sebagaimana dikutip dari kanal YouTube DPR_RI, Selasa 6 Spetember 2022.

"Karenanya kami Fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih," ucap Mulyanto.

Di tengah pernyataan sikap PKS yang pro rakyat, sejumlah oknum menilai tindakan partai itu hanya bualan belaka.

Menanggapi cibiran tersebut, penulis sekaligus pegiat media sosial @zarazettira membalas tudingan publik soal sikap PKS.

Zara melalui akun Twitternya membagikan potret aksi unjuk rasa sejumlah kader PKS di beberapa daerah terkait kenaikan harga BBM.

"So far Semarang, Banjarnegara dan Bekasi. Aku bukan belain PKS cuma bantu RT aja biar pada UPDATE jd ga salah nuduh 'kalo cuma walk out, percuma, turun dong ke jalan," kata Zara Zettira.