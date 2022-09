Hacker Bjorka Beri Kejutan untuk Menkominfo Johnny G. Plate: Happy Birthday!

PIKIRAN RAKYAT – Isu soal kebocoran data yang diklaim berasal dari sejumlah instansi hingga operator seluler di Indonesia masih jadi bahan perbincangan hangat.

Akun Twitter @darktracer_int kembali mengunggah sebuah tangkapan layar yang berisikan posting-an dari akun hacker bernama Bjorka.

Dalam tangkapan layar tersebu, Bjorka membagikan foto berisikan data dari Menteri Komunikasi dan Informatika (kominfo) di akun Telegram-nya.

"Bad actor 'Bjorka' leaked personally identifiable information of Indonesia's Minister of Communications and Information Technology (Kominfo) and mocked him. (Aktor jahat 'Bjorka' membocorkan informasi identitas pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia dan mengejeknya)," kata akun @darktracer_int, Sabtu, 10 September 2022.

Adapun, Bjorka memperlihatkan nama dari Menkominfo tersebut. Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa dirinya tahu mengenai identitas Menkominfo.

Mulai dari nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga (KK), alamat rumah, vaksin ID dan lain sebagainya.

Namun, sejumlah informasi tersebut ia buramkan dan hanya menunjukkan nama dari sang Menteri.

"Name: Johnny Gerard Pale, SE," ujarnya dalam tangkapan layar.