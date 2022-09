3 Cara Kemensos agar BLT BBM Tepat Sasaran

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Jokowi (Joko Widodo) menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) pada 3 September 2022.

Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM berdampak sangat berdampak bagi banyak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merealisasikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat yang kurang mampu.

Tujuan pemerintah melakukan program BLT BBM untuk memperkuat bantalan sosial membantu menopang perekonomian dan daya beli masyarakat kurang mampu.

Program bantuan sosial ini dilakukan demi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkelanjutan.

Namun, menurut Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah lewat sejumlah program bantuan sosial belum cukup.

"Sejumlah bantuan sosial harus terus dikedepankan dan upaya untuk memperkuat solidaritas antarmasyarakat dalam menghadapi pandemi ini," sebutnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @mprgoid.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mengatur 3 langkah strategis agar BLT BBM tepat sasaran.

