Bukan Kebocoran Transaksi Surat dan Dokumen Presiden RI, Kini Bjorka Bocorkan Target Berikutnya Siapa?

PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini hacker yang bernama Bjorka menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya, Bjorka dengan situsnya yang bernama Breached telah membocorkan berbagai isu.

Di antaranya isu kebocoran data SIM card ponsel hingga yang terhangat yakni kebocoran 679 ribu transaksi surat dan dokumen Presiden Republik Indonesia.

Bjorka mengumumkan target kebocoran berikutnya yaitu data mypertamina. Pengumuman tersebut dibagikan dalam unggahan akun Twitter @darktracer_int pada Sabtu, 10 September 2022.

Unggahan tersebut memperlihatkan tangkapan layar aplikasi Telegram dengan nama ruang obrolan ‘Brojaknism’. Dalam pesan tersebut tertulis “To support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price of fuel oil. I will publish mypertamina database soon,”

Baca Juga: Ridwan Kamil Sampaikan Duka Atas Wafatnya Ratu Elizabeth II, Netizen: Jadi Inget Cendol

(Untuk mendukung masyarakat yang sedang berjuang dengan melakukan demonstrasi di Indonesia mengenai harga Bahan Bakar Minyak. Saya akan segera mempublikasikan database mypertamina.)

Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar dari warganet. Ada yang mengatakan tidak akan ada kebocoran data yang begitu banyak jika dari dulu tetap setia dengan ‘fotokopi KTP’.

“Omg, kalo dari dulu tetap setia dengan ‘fotokopi KTP’ sepertinya gak akan ada kebocoran data yang begitu banyak,” kata akun @madhazzz

Kemudian beberapa warganet menyampaikan permintaannya seperti meminta bjorka agar membongkar kasus pembunuhan Brigadir J dan KM 50 hingga meminta untuk membocorkan data-data buzzer pemerintah.