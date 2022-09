Google Pakai Cara 'Ilegal' untuk Jadi Mesin Pencarian Nomor 1, Menurut Hakim AS

PIKIRAN RAKYAT- Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang melayani jasa dan produk melalui jaringan Internet.

Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring.

Ada kabar tak sedap yang kini menimpa Google. Google menerima tuduhan bahwa membayar lebih mahal agar tetap menjadi mesin pencari nomor 1.

Google Alphabet Inc. membayar miliaran dolar setiap tahun kepada Apple Inc., Samsung Electronics Co dan juga raksasa telekomunikasi lainnya secara ilegal.

Baca Juga: Google Bakal Hapus Konten Clickbait dari Hasil Pencarian, Ini Konten yang Jadi Prioritas

Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan posisinya sebagai mesin pencari No. 1, Departemen Kehakiman AS mengatakan kepada hakim federal Kamis.

Pengacara DOJ Kenneth Dintzer tidak mengungkapkan berapa banyak yang dihabiskan Google untuk menjadi mesin pencari default di sebagian besar browser dan semua ponsel AS.

Akan tetapi pembayaran tersebut merupakan "angka yang sangat besar."

"Google menginvestasikan miliaran dalam default, mengetahui orang tidak akan mengubahnya," kata Dintzer kepada Hakim Amit Mehta selama sidang di Washington yang menandai pertemuan besar pertama dalam kasus ini.