Akun Bjorka Klaim akan Jadikan Jokowi Target Selanjutnya dalam Perkara Kebocoran Data

PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini isu soal kebocoran data menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia.

Pasalnya, data dari sejumlah instansi pemerintah hingga operator seluler diduga diperjualbelikan oleh oknum di forum online “Breached Forums” dengan username pengunggah yaitu Bjorka.

Diketahui, Bjorka membocorkan dan memperjualbelikan sejumlah data, di antaranya data kependudukkan warga Indonesia, data riwayat browsing pengguna Indihome hingga data pendaftar SIM telepon Indonesia.

Baca Juga: Erick Thohir Minta UMKM Manfaatkan Pembiayaan Negara

Adapun, kini Bjorka dikabarkan akan kembali berulah dengan melancarkan aksinya untuk membocorkan data.

Sebagai informasi, target Bjorka dalam aksi berikutnya adalah Presiden Jokowi. Hal tersebut diketahui melalui unggahan akun Twitter @darktracer_int pada Jumat, 9 September 2022.

Akun itu mengunggah sebuah tangkapan layar aplikasi pesan digital Telegram yang berisikan soal pernyataan Bjorka.

Baca Juga: Lirik Lagu Love Scenario - iKON, Lagu Populer yang Meraih Banyak Penghargaan

"Bad Actor "Bjorka", who is bullying Indonesian citizens, announced on his Telegram channel that his next target for the leak would be Indonesia's president. (Aktor Jahat "Bjorka", yang menindas warga negara Indonesia, mengumumkan di saluran Telegramnya bahwa target berikutnya untuk kebocoran itu adalah presiden Indonesia.)," katanya, Jumat, 9 September 2022.

Dalam tangkapan layar tersebut, terlihat Bjorka menyebutkan bahwa Presiden Jokowi dijadikan sebagai target kebocoran data selanjutnya.