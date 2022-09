BBM Naik, Momen Tepat Tekan Subsidi Melalui Migrasi Energi

PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbesar penggunaan energi non-BBM. Salah satu­nya untuk sektor transportasi.

"Harus dimulai dengan kemauan politik yang kuat untuk memperbesar penggunaan energi non-BBM ini di sektor transportasi. Mi­salnya, mendeklarasikan bahwa ang­kutan umum di Indonesia akan 100 persen menggunakan kendaraan non-BBM pada tahun 2030. Kemarin, Sekretariat Negara mengumumkan penggunaan kendaraan non-BBM untuk operasi di lima istana negara. Itu layak diapresiasi. Namun, dampaknya tidak signifikan kalau tidak diikuti dengan angkutan umum,” kata Sekjen MTI Harya S Dillon di Jakarta, Kamis 8 September 2022, seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan, saat ini sudah banyak negara yang memfokuskan penggunaan transportasi non-BBM untuk menekan biaya, sekaligus mengurangi emisi, salah satu­nya Prancis. Bahkan, negara tersebut menjadi negara pertama yang melarang iklan bahan bakar fosil.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah berkomitmen mengurangi penggunaan energi non-fosil itu.

"Ha­rap­annya, penggunaan energi non-fosil dapat menekan subsidi energi dan mengurangi impor BBM," ujarnya.

Sebagai tahap awal, kata Harya, transportasi umum bisa melakukan migrasi ke bahan bakar gas (BBG) berjenis compressed natural gas (CNG).

Investasi penggunaan BBG untuk perusahaan transportasi umum, masih lebih murah ketimbang menggunakan kendaraan energi non-BBM lainnya, yaitu kendaraan listrik. Menurut Harya, hal itu disebabkan investasinya hanya di konverter CNG.

