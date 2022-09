Dorong Tingkatkan Produktivitas Pekerja, Menaker Ida Fauziyah Sebut Negara G20 Perlu Terlibat

PIKIRAN RAKYAT - G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).

Diketahui G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.

Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, dan Brasil.

Selain itu, ada pula India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa.

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 mendatang di Bali.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengemukakan, dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja, Indonesia akan terus mendorong peran dari negara-negara anggota G20.

Selain itu, Indonesia juga akan melakukan dialog antarnegara G20 untuk bekerja sama memberikan pelatihan bagi para pekerja sehingga mereka dapat produktif secara ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Menaker Ida Fauziyah ketika menjadi pembicara pada The 1st International Conference on Manpower and Sustainable Development (IMSIDE) secara virtual, Kamis 8 September 2022 malam.