SBY Ulang Tahun Ke-73, Ini Doa AHY di Hari Kelahiran sang Ayah

PIKIRAN RAKYAT - Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merayakan hari pertambahan usianya yang ke-73 pada 9 September 2022.

Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunggah beberapa video gabungan pada akun Instagram @agusyudhoyono di hari ulang tahun sang ayah.

Pada video, terdapat foto SBY dan Ani Yudhoyono (istri SBY) yang menggendong AHY ketika bayi serta foto SBY, Ani, dan kedua anaknya di masa dahulu.

Terdapat juga cuplikan kegiatan SBY ketika masih menjabat jadi presiden. Ada juga rekaman ketika SBY menemani istrinya saat melakukan perawatan di Rumah Sakit Singapura.

Baca Juga: Jokowi 'Jilat Ludah Sendiri', Dulu Kritik SBY Kini Bagi-Bagi BLT Sebagai Ganti Harga BBM Naik

Tak lupa, AHY menyisipkan video pidato SBY di forum internasional. Ada juga cuplikan SBY yang bernyanyi dengannya.

“Dearest pepo (panggilan anak-anak SBY padanya), kami senantiasa mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga pepo panjang umur serta senantiasa diberkahi kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Selamat ulang tahun yang ke-77 pepo, we love you so much (kami sangat mencintaimu). With love (dengan cinta), AHY, Annisa, Aira,” kata AHY.

Sampai dengan berita ini ditulis, unggahan AHY sudah disukai oleh lebih dari 2000 pengguna Instagram. Kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi ucapan dari masyarakat.

“Selamat ulang tahun Pak SBY, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan bahagia bersama keluarga, Aamiin,” kata @dea***.