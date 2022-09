Surya Darmadi Didakwa Melakukan Cuci Uang yang Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Berikut Daftar Asetnya

PIKIRAN RAKYAT – Surya Darmadi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp7,71 triliun hasil dari korupsi. Pemilik Darmex Group ini melakukan pencucian uang sejak tahun 2005 hingga 2010.

“Terdakwa Surya Darmadi dalam kurun waktu 2005 sampai 2010 dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatannya itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yakni melakukan pembelian tanah dan bangunan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana,” kata JPU Kejaksaan Agung Bima Suprayoga di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis 8 September 2022.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dan Antara, Jaksa menyatakan bahwa Surya Darmadi melakukan dugaan korupsi terkait usaha perkebunan kelapa sawit dan pencucian uang.

Darmadi disebut sebagai pemilik Darmex Group dengan sebelas perusahaan yang berlokasi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan dan properti.

Jaksa menyebutkan bahwa Surya Darmadi pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Salma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Argo Lestari telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan pabrik kelapa sawit di kawasan hutan.

Namun tidak memiliki izin prinsip, izin lingkungan dan izin pelepasan kawasan hutan. Dari kegiatan illegal ini, Surya Darmadi mendapat kekayaan sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 USD.

Uang tersebut dibelanjakan dalam bentuk lain atas nama Surya Darmadi maupun pihak lain. Berikut daftar hasil pembelanjaan uang korupsi :

Tahun 2005 membeli rusun hunian dan non hunian The Ritz Carlton Hotel dan Apartemen Airlangga Kuningan. Dengan luas 880 meter persegi atas nama Surya Darmadi Tahun 2005 membeli rusun hunian dan non hunian The Ritz Carlton Hotel dan Apartemen Airlangga Kuningan. Dengan luas 440 meter persegi atas nama Cheryl Darmadi (anak Surya Darmadi Tahun 2005 membeli rumah di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Dengan luas 4.720 meter persegi atas nama PT Wanamitra Permai (Anak perusahaan PT Asset Pacific) Tahun 2007 membeli tanah dan bangunan di Jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinang. Dengan luas 4.445 meter persegi atas nama PT Ratu Alam Persada. Tahun 2007 membeli tanah dan bangunan di Jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinang. Dengan luas 535 meter persegi atas nama PT Ratu Alam Persada. Tahun 2007 membeli Tanah dan bangunan di jalan Simprug Garden Kebayoran Lama. Dengan luas 912 meter persegi atas nama Surya Darmadi Tahun 2007 membeli tanah dan bangunan di jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinang. Dengan luas 535 meter persegi atas nama PT Ratu Alam Persada Tahun 2007 membeli tanah dan bangunan di Kelurahan Sengkati Baru, Batang Hari Provinsi Jambi. Dengan luas 697.196 meter persegi atas nama PT Delimuda Perkasa Tahun 2008 membeli tanah dan bangunan di jalan Golf Utama Pondok Pinang. Dengan luas 2.358 meter persegi atas nama Bill Darmadi (anak Surya Darmadi Tahun 2008 membeli tanah dan bangunan di jalan Golf Utama Pondok Pinang. Dengan luas 2.732 meter persegi atas nama Bill Darmadi Tahun 2008 membeli tanah dan bangunan. Di jalan Rangkayo Rasuna Said Kuningan Timut Jakarta Selatan. Dengan luas 4.470 meter persegi atas nama PT Kuningan Nusajaya (anak perusahaan PT Asset Pacific)

Perbuatannya ini membuat Surya Darmadi didakwa atas pidana Pasal 3 ayat 1 huruf C undang-undang No 15 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.