Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Harga BBM Subsidi Akan Diturunkan Jika....

PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September lalu, menimbulkan sejumlah polemik di kalangan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat menolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut lantaran akan semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Beberapa kalangan masyarakat terjun ke jalan untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

Adapun, harga BBM bersubsidi jenis Pertalite saat ini mencapai angka Rp10.000 per liter, Solar Rp6.800 per liter dan Pertamax naik hingga Rp14.500 per liter.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia berjanji akan menurunkan harga BBM subsidi jika harga minyak mentah dunia juga turun.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat sedang meninjau persediaan BBM di Graha Pertamina, Jakarta.

"Banyak yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? pasti kami turun," katanya, Rabu, 7 September 2022.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa harga salah satu jenis BBM bersubsidi yaitu pertamax dapat turun jika harga minyak mentah dunia yang sekarang bernilai 95 dolar AS per barel menurun ke anga 75 dolar AS per barel. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlaku untuk harga pertalite dan solar.