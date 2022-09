Hacker Bjorka Kirim Pesan kepada Kominfo 'Stop Being an Idiot', Netizen: Setuju!

PIKIRAN RAKYAT - Akun yang menjual dan mengekspos data masyarakat Indonesia, Bjorka mengirim pesan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam pesannya, Bjorka meminta pemerintah Indonesia untuk 'berhenti menjadi orang-orang bodoh'.

"My Message to Indonesian Goverment: Stop Being an idiont," tulisnya.

Sebagaimana diketahui, data-data masyarakat Indonesia diduga telah disebar dan dijualbelikan oleh hacker-hacker.

Pesan menohok hacker untuk Kominfo jadi sorotan.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, sejumlah data milik para pelanggan Indihome diduga bocor dan diperjualbelikan oleh Bjorka.

Tercatat, sebanyak 26 juta histori pencarian beserta keyword milik pelanggan terpampang jelas di situs penjualan.

Tidak hanya itu, info pelanggan seperti email, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga bisa diakses melalui situs tersebut.