Sakitnya Tuh di Sini! Pesan Tegas Hacker Bjorka kepada Kominfo: Berhentilah Jadi Bodoh

PIKIRAN RAKYAT – Netizen Indonesia dihebohkan dengan pesan hacker Bjorka kepada Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo).

Pesan yang diunggah hacker Bjorka di situs forum breached.to pada 6 September 2022 itu berisi sentilan atas pernyataan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Samuel Abrijani Pangarepan,

Sebelumnya, Samuel Abrijani mengatakan kepada para hacker untuk tidak mengganggu meskipun bisa meretas jaringan Indonesia.

Lantas pesan itupun menuai tanggapan hacket Bjorka yang dimuat dalam sebuah thread longue dengan judul 'My Message to Indonesian Goverment'.

Dengan huruf besar, hacker Bjorka menyentil pernyataan Samuel Abrijani Pangarepan soal kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM ponsel Indonesia.

“MY MESSAGE TO INDONESIAN GOVERNMENT, STOP BEING AN IDIOT (Pesan saya kepada Pemerintah Indonesia, berhentilah jadi bodoh,),” kata hacker Bjorka.

Sebelumnya isu kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM ponsel di Indonesia diunggah seorang pengguna media sosial pada 31 September 2022 yang lalu.

Adapun data yang bocor adalah NIK, nomor telepon, operator seluler yang digunakan, dan tanggal registrasi.